Juventus, Allegri: "Questo è lo scudetto più bello, io resto"

La Juventus si prepara alla festa per il settimo scudetto e soprattutto alla festa per l'addio di Buffon, domani all'Allianz Stadium arriva il Verona, ma il primo pensiero di Massimiliano Allegri è per il suo capitano: "Domani per Gigi e per tutti è una giornata storica perché dopo 17 anni lascia la Juventus e penseremo a festeggiarlo - esordisce il tecnico nella conferenza stampa della vigilia - Poi saprà lui cosa deciderà di fare in futuro, ma l’importante è che domani sia una giornata bella, perché bisogna festeggiare scudetto e Coppa Italia e dare una degna chiusura ai suoi anni alla Juve”.

"Le mie percentuali di permanenza? Altissime - assicura Allegri - Mai avuto dubbi sul rimanere, settimana prossima ci incontreremo con la società per programmare e per capire come rendere competitiva il prossimo anno la Juventus. Ora dobbiamo prepararci alla festa di domani, dove se riuscissimo a non subire gol saremmo la squadra che per più partite non ha subito gol in tutta la storia dei campionati italiani. Sarebbe un grande traguardo anche per Gigi”.

"Sacrificare il campionato per puntare alla Champions nella prossima stagione? Nel Dna di una grande squadra c'è quello di lottare su tutti i fronti - spiega Allegri - Noi partiremo per vincere tutto e giocare ogni tre giorni. È stimolante essere dentro tutti gli obiettivi fino alla fine, non snobberemo il campionato anche se sarà più difficile vincere ancora e la soglia scudetto si abbasserà parecchio. Dovremo alzare l'asticella e azzerare tutto dal primo giorno di ritiro. I miei sono stati quattro anni molto diversi l'uno dall'altro, ma questo è lo scudetto più bello, è lo scudetto dell'orgoglio".

Ed eccolo l'orgoglio di Allegri che viene fuori: "Bisogna fare i complimenti al Napoli. Detto questo, chi non fa i complimenti a questa Juventus non è onesto. Non si può mettere in discussione una squadra che vince 4 scudetti, 4 Coppa Italia e fa 2 finali di Champions, contro una squadra che ha giocato bene e tutto, ma non ha fatto nemmeno una finale. Cosa mi ha dato più fastidio? Dopo il ko col Napoli ero praticamente uno inadeguato a fare l'allenatore, tutti avevano dato il titolo a loro per svariati motivi. Quella è stata la settimana più bella della stagione perché tutti abbiamo mantenuto l'equilibrio e la consapevolezza che comunque il Napoli un colpo lo avrebbero perso".

"Meriti? I miei meriti li dovete dire voi, sono solo contento che i ragazzi abbiano vinto con me, che li ho aiutati a togliersi alcuni difetti. Io mi diverto molto, soprattutto nei momenti più difficili, perché in quelli piatti perdo la mia caratteristica migliore, ossia quella di arrangiarsi nei casini. Vincere è sempre qualcosa di straordinario, per questo mi fa sorridere e arrabbiare il mettere in discussione quello che abbiamo fatto in questi 4 anni, vuol dire non essere obiettivi. Nello sport bisogna solo complimentarsi con chi arriva primo, ma questo fa parte dell’educazione che spesso manca”.

In conclusione due battute su mercato ("Molti andranno via, ma arriveranno dei grandi giocatori che vogliono lavorare per vincere) e sulla formazione: "Centrali Rugani e Benatia, a sinistra Alex Sandro, in mezzo Marchisio e due tra Pjanic, Bentancur e Sturaro, davanti Douglas Costa e Dybala sicuri, Asamoah parte dalla panchina, forse entrerà Pinsogio".