Juventus, Allegri: "Questa squadra vince, come vinceva quella di Capello"

Massimiliano Allegri soddisfatto della vittoria a Verona nonostante la sofferenza nel finale: "Abbiamo rischiato qualcosa, soprattutto negli ultimi 30 secondi ma comunque è stata fatta una bella partita conquistando un risultato importante. Abbiamo chiuso un mese al meglio, affrontando squadre importanti". Sulla prova di Higuain e Mandzukic: "Ho chiesto ai due di sacrificarsi e l’hanno fatto bene. Hanno dato ampiezza al campo e hanno fatto bene tecnicamente: sono contento della prestazione. Higuain ha giocato molto con la squadra e quando non c’è Dybala lo fa lui perché ha grande tecnica. Ha avuto anche due occasioni importanti, poi alla fine per necessità tattiche volevo togliere una punta e ho tolto lui".



Sul paragone con la Juventus di Capello: "La sua Juve me la ricordo vagamente, so che vinceva e anche questa sta vincendo. Ogni anno è sempre più difficile perché gli avversari sono sempre più tosti e dopo cinque scudetti vinti provano sempre a batterti: la nostra sfida di quest’anno è migliorare noi stessi. Pensiamo a una gara alla volta, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo". Pjanic meglio a centrocampo che da trequartista? "Miralem giocando da interno destro diventa più lucido in avanti, è una questione semplice, giocando a tre deve aiutare il terzino e magari si trova fuori posizione, riducendogli il campo d’azione è più lucido e pericoloso. Nel calcio è importante giocare bene ma è importante anche correre".



Manca qualcosa a centrocampo? "Si va sempre alla ricerca di cose che non esistono. Abbiamo una rosa di qualità e la squadra ha fatto una buonissima partita, creando molte occasioni. L’infortunio di Barzagli? Gli è uscita la spalla e gliel’hanno rimessa a posto”.