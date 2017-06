Juventus, Allegri: "Questa mazzata ci servirà"

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine della sconfitta, per 3-1, della Juventus contro il Genoa: "Non è stata una giornata felice: venivamo da un po' di risultati positivi, tra cui il passaggio del turno in Champions, ma non è giustificabile la prima mezzora fatta oggi. Il primo responsabile sono io, anche se il riassunto della partita è uno solo: abbiamo subìto 25 falli contro gli 8 commessi e quando subisci troppo fisicamente, spesso la partita la perdi. Polemico con arbitro per il mancato rigore su Mandzukic? Gli ho detto che era giusto non fischiarlo perché avremmo riaperto la partita, mentre oggi era giusto prendere una bella mazzata. Scintille tra Mandzukic e Cuadrado? Juan non era nella posizione giusta".



L'allenatore bianconero prova a giustificare l'inaspettata battuta d'arresto: "Abbiamo perso tre partite tutte dopo la Champions, forse inconsciamente c’è stato un po’ di rilassamento. Non dovrebbe capitare, ma capita e dobbiamo prendere il lato positivo: tornare coi piedi per terra e capire che la stagione è ancora lunga e che niente è scontato. Oggi ci sono molti meriti del Genoa e molti demeriti nostri: abbiamo preparato la partita anche bene, anche se quando andavamo uomo contro uomo loro spesso ci facevano fallo. Cosa ho detto ai giocatori? Sono un gruppo di ragazzi responsabili, non c’è bisogno di dire niente, specialmente a caldo. Il silenzio stampa dei giocatori? Non siamo infastiditi dalle critiche: siamo sempre in vantaggio di 4 punti in campionato, non c’è alcun problema. L’infortunio a Bonucci? Vedremo domani come sta lui e come sta Dani Alves".