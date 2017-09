Juventus, Allegri: "Qualcosa cambio, Higuain non si accontenti"

Al di là di qualche anticipazione sulla formazione che scenderà in campo contro l'Atalanta, le parole più importanti Massimiliano Allegri le spende per Gonzalo Higuain. Perché in casa Juve è l'uomo del momento, con le critiche di inizio stagione e il gol scacciacrisi con l'Olympiacos. Ecco le dichiarazioni principali del tecnico bianconero.



"Higuain per noi è un giocatore importante, lo è sempre stato, anche se le ultime due volte è partito dalla panchina. Tutti gli anni sono diversi l'uno dall'altro, quando si chiude l'annata, quello che si è fatto rimane scritto, poi però l'anno dopo bisogna rimettersi subito in discussione, perchè bisogna ripartire per vincere. E credo che all'interno della Juventus ci siano dei giocatori importanti che dimostrano questo: dai Buffon, ai Barzagli, ai Chiellini, ai Lichtsteiner e ai Marchisio, che sono quelli rimasti dal primo scudetto. Quindi questi giocatori per tutto il resto del gruppo sono esempi importanti. Gonzalo non si deve accontentare di quello che ha fatto, Gonzalo deve avere l'ambizione di poter lottare, insieme a Dybala, insieme a tutti gli altri giocatori, con quelli del Real Madrid, con quelli del Barcellona, con i migliori. Ha tutte le qualità per farlo, è solo una questione di ambizioni e di volere le cose. E siccome per noi è un giocatore importante, lui lo deve fare. E comunque sono contento di quello che ha fatto perchè la squadra ha bisogno dei gol di Gonzalo e lui è in grado di farli e soprattutto di determinare, con l'Atalanta gioca. Ma già l'altro giorno è entrato con un piglio diverso, questo deve essere il piglio di tutto il campionato, di tutta la stagione".



"Domani cambierò qualcosa, perché abbiamo giocato tante partite, qualcuno ha bisogno di riposare. Chiellini ha quella fascia che ha in testa, non sarà sicuramente quella che gli proibirà di giocare, sarà della partita. Khedirà non giocherà, a centrocampo abbiamo Matuidi e Bentancur, eventualmente Asamoah e Sturaro. Davanti devo valutare solo Cuadrado: vedremo uno tra lui, Bernardeschi e Douglas Costa. In porta gioca Buffon".



"Con l'Atalanta è una partita molto difficile, è una squadra che corre, sta passando un ottimo periodo, ha fatto una bellissima partita giovedì a Lione, non era semplice per una squadra che non ha esperienza internazionale andare a giocare sul campo del Lione. Quindi bisogna prepararsi a una partita difficile, mettersi sul piano loro, e cercare poi con la tecnica di venirne fuori".