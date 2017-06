Juventus, Allegri: "Punto importante che ci avvicina allo scudetto"

Massimiliano Allegri tira un sospiro di sollievo dopo il pari raggiunto nel finale contro il Torino nel derby: "C’è da fare i complimenti a tutte e due le squadre e in particolare alla Juventus, per la quantità di partite giocate in questo periodo. Abbiamo creato tanto, ma siamo stati un po’ frenetici: sono comunque contento perché è un punto importante che ci avvicina al traguardo. Per la matematica ne mancavano 4 e ora ne mancano 3".



Il tecnico bianconero ai microfoni di Premium Sport anlizza poi il match soffermandosi su alcuni singoli: "Higuain è in buon momento e siamo contenti che giochi nella Juventus. Ma tutti hanno fatto più o meno una buona partita, solo c’è stata un po’ troppa frenesia: dobbiamo rimanere sereni, non bisogna avere fretta. La fretta ti porta a sbagliare e a sprecare più energie, invece siamo in un momento importante in cui non bisogna lasciare niente per strada. Può darsi che la frenesia sia dipesa dall’ampio turnover: non era comunque una partita semplice, l’impatto fisico del Torino è stato imponente. Dovevamo solo palleggiare un po’ meglio e avere un po’ più di pazienza. Cosa è successo stasera a Cuadrado? Ha avuto troppa fretta e poi si è un po’ innervosito: può capitare.



"Se penso al ritorno col Monaco o alla sfida con la Roma? Per prima cosa pensiamo a recuperare energie, poi ci concentreremo sul Monaco: il passaggio del turno non è scontato. La Roma arriva dopo. Rimpianto Morata? Nei due anni qui è cresciuto tanto, ha davanti una carriera importante" conclude Allegri.