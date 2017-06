Juventus, Allegri: "Problemi? Rispondiamo con i risultati"

Massimiliano Allegri ha parlano ai microfoni di Premium Sport al termine della vittoria, per 3-1, sull'Atalanta: "Quando perdi è normale reagire nella gara seguente. A Genova è stata un passaggio a vuoto fisiologico. Contro l’Atalanta abbiamo fatto una bella partita e non era facile perché loro ci hanno impegnato molto fisicamente ma i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo avuto una settimana senza partite e questo ci ha permesso di lavorare bene e in maniera serena. Pjanic meglio da trequartista? Il trequartista è un giocatore che deve fare il centrocampista. Pjanic l’ha fatto discretamente bene e poi è stato importante sui calci piazzati in cui abbiamo fatto due gol. Higuain sta soffrendo l’astinenza da gol? Assolutamente no, lui è abituato a segnare tutte e partite ma nella Juve è normale che segnino anche altri. Ha avuto occasioni, ha fatto una buona partita e segnerà nei prossimi match. Deve rimanere sereno, ha fatto un gol nelle ultime 8 partite ma ne aveva fatti molti prima. Alla Juve ogni tre giorni bisogna trovare un problema. Prima era quello che giocavamo male, che dopo Genova era una disfatta e una tragedia e siamo stati zitti perché abbiamo perso ma eravamo comunque primi in campionato e in Champions. Ora c’è il problema Higuain ma quest’anno va così. Negli ultimi anni che ha vinto la classifica dei cannonieri non ha vinto lo Scudetto quindi è meglio che non la vinca".



L'allenatore bianconero non vuole perdere di vista gli obiettivi: "Noi dobbiamo farci scivolare tutto addosso tanto nel calco parlano solo i risultati. Non dobbiamo farci scalfire da niente, le critiche ci fanno bene perché ci fanno reagire ed esprimerci al meglio. Dobbiamo lavorare e per migliorare, siamo solo al quarto mese della stagione e a livello di risultati ci siamo. Poi miglioreremo anche sul piano del gioco. Mandzukic migliore in campo? Lui ha queste caratteristiche, l’anno scorso ha interpretato quel ruolo nel miglior dei modi. Nelle ultime gare non è stato il vero Mandzukic mentre stasera sì e così ci dà una grossa mano sia sul piano difensivo che offensivo. Quando fa queste partite poi è più facile che trovi il gol. Il gol di Rugani? Sta giocando bene, è cresciuto fisicamente, tatticamente e sotto il profilo della personalità. E’ un giocatore che credo farà tutta la carriera nella Juve e sarà un pilastro futuro per la Nazionale".