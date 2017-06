Juventus, Allegri: "Pjanic? Contro la Roma è giusto che giochi"

Sabato sera va in scena Juventus-Roma allo Stadium e i bianconeri vogliono portare l'intera posta in palio per portarsi nuovamente a più sette dai rivali diretti in classifica. Alla vigilia della sfida Massimiliano Allegri ha parlato nella consueta conferenza stampa: "La Roma negli ultimi anni, insieme al Napoli, è stata l'antagonista della Juventus, è una squadra molto forte perchè ha giocatori di grande qualità, oltre a essere ben organizzata. Indipendentemente da chi scenderà in campo vedremo una Roma tosta, perché ultimamente è una squadra che rispetto all'inizio di campionato concede poco, magari crea meno, ma ha più solidità difensiva. È una partita importante, ma che non decide il campionato. Se vogliamo rimanere in testa a Natale domani bisogna fare risultato, perché poi la Roma gioca col Chievo in casa e noi ci andiamo a giocare la Supercoppa a Doha".



Sulle ultime di formazione: "Siamo troppo lontani dalla partita, c'è l'allenamento di oggi e l'allenamento di domani mattina, quindi ho ancora tempo per pensarci. Non ho ancora deciso sinceramente. Può giocare Dybala con Higuain, possono giocare insieme Higuain e Mandzukic, vedremo. Tutte e tre insieme? Difficile. Barzagli titolare? Non è sicuro, potrebbe giocare anche Benatia, quindi devo ancora decidere la formazione dietro. Barzagli sta meglio, quindi sicuramente è recuperato totale per la partita col Milan. Difesa a tre? Non è un'ipotesi da scartare. Pjanic subito o partita in corso? Pjanic gioca e mi sembra anche giusto, visto che affrontiamo la Roma. Per lui è una gara diversa, ma sarà serano.". Sempre sulla partita: "Il pareggio può bastare? No, perché per noi sarebbe importante vincere. Al momento non abbiamo ancora pareggiato in casa, in realtà non abbiamo pareggiato da nessuna parte, quindi sarebbe bello continuare con un'altra vittoria. Spalletti? Ho un buon rapporto con Luciano. È un bravo allenatore, ma a volte gli piace fare anche l'attore".