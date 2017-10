Juventus, Allegri: "Più facile essere belli che vincenti"

Massimiliano Allegri avverte le rivali fissa la quota scudetto: "86 punti, Napoli e Roma dovranno rifare i loro record". Il tecnico della Juventus sa bene come vincere un campionato e rimane tranquillo: "Normale che a Napoli si sentano favoriti perché oggi sono davanti a noi ma è presto. Alla fine le stagioni si decidono a marzo, serve un po' di pazienza".



Allegri spiega il segreto della sua squadra: "Non siamo preoccupati delle nostre rivali ma le rispettiamo tutte - le parole a Tuttosport -. Rispettiamo il Napoli, l'Inter, la Roma, il Milan. Questa è la nostra forza: se non rispetti le avversarie alla fine non riesci a vincere".



Poi, tornando al 2-2 di Bergamo, l'allenatore esprime un concetto che sembra anche una punzecchiatura alla capolista: "Contro l'Atalanta abbiamo fatto 35 bellissimi minuti, siamo andati sul 2-0 poi qualcuno ha iniziato a fare meno e meno ancora... il calcio alla fine è fatto di concretezza. Bearsi delle proprie capacità fa perdere i campionati, è più facile essere belli che vincenti".



Allegri chiede di più a Higuain e Douglas Costa: "Il Pipita è al 50%, il brasiliano al 60%. Ma quando ti punta, mamma mia...". Infine netto sul VAR: "Sono favorevole, punto".