Juventus, Allegri: "Persi 5 punti per i rigori, ora pensiamo alla Champions"

Massimiliano Allegri spiega così la sconfitta casalinga contro la Lazio: "Dobbiamo lavorare sui cali di concentrazione: c'erano già state avvisaglie contro il Sassuolo, nel derby e a Bergamo - le parole a Premium Sport -. Abbiamo lasciato per strada cinque punti per due rigori, pagati a caro prezzo i nostri errori. Dobbiamo capire che per vincere lo scudetto serve combattere ogni giorno".



Il tecnico della Juventus ammette un calo a inizio ripresa: "Siamo entrati in campo più leggeri e abbiamo preso gol centralmente, fossimo stati più cattivi non sarebbe accaduto. Però abbiamo incontrato anche la peggior squadra possiible, organizzata e brava nelle ripartenze. Qualche giocatore non stava bene dopo le nazionali ma non ci sono scuse". Sui singoli: "Buona partita di Higuain, anche sfortunato. Uguale per Douglas Costa, deve capire meglio la realtà italiana. Dybala è partito in panchina perché non era al meglio, come Bentancur".



Secondo rigore sbagliato dalla Joya: "Ma continuerà a tirarli, serve solo avere più cattiveria agonistica. Per lui è un momento così ma passerà". Allegri, comunque, volta subito pagina: "In campionato c'è tempo per recuperare, pensiamo a vincere in Champions contro lo Sporting Lisbona perché sarà una partita fondamentale per il passaggio del turno".

SU TWITTER: "INUTILE PIANGERSI ADDOSSO"