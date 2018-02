Juventus, Allegri: "Partita gestita bene, non possiamo sempre giocare al 100%"

Massimiliano Allegri esprime grande soddisfazione al termine del match vinto 2-0 dalla Juventus contro la Fiorentina al Franchi. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero ai microfoni di Premium Sport.



"Dobbiamo fare i complementi ai ragazzi e alla Fiorentina che ci ha messo grande pressione, soprattutto nel primo tempo dove abbiamo rischiato. Dovevamo chiudere il primo tempo senza danni, poi la ripresa è stata diversa e abbiamo fatto qualcosa in più. Le partite non sono tutte uguali, non possiamo sempre giocare al 100% e bisogna capire i diversi momenti delle gare. Abbiamo fatto bene in fase difensiva. Sapevamo che avremmo trovato delle difficoltà, per loro era la gara della stagione e dobbiamo dare i meriti alla Fiorentina".



"Noi abbiamo gestito bene la partita, voglio fare i complimenti ai ragazzi perché qualche numero positivo lo stiamo facendo: 62 punti e un gol subito nelle ultime 16 partite. Dobbiamo continuare così, domenica giocheremo ancora in trasferta, ma poi torneremo a giocare in casa".



"Douglas Costa trequartista dietro Higuain e non Bernardeschi? Douglas in quella posizione è bravo ad andare alle spalle della loro mezzala per uscire dalla pressione. Da quando è entrato lui abbiamo creato di più anche perché è bravissimo nel saltare l’uomo".



"Il rigore dato e poi tolto alla Fiorentina? Aspettavo la decisione dell’arbitro. E’ successo altre volte il contrario e non c’è niente da fare. L’attesa è stata lunga e fortunatamente è stato tolto il rigore. Dal vivo ho pensato ci fosse un fallo sull’azione prima ma poi dalla tv si vedono molte altre cose".



"Bernardeschi titolare anche in Champions? Vediamo, ora dobbiamo recuperare le energie. Sarebbe bello chiudere la pratica Tottenham a Torino ma sarà molto difficile, dovremo fare una gara attenta, loro sono una gara molto fisica e tecnica e dovremo fare bene. Dybala a disposizione in coppa? Sta facendo un lavoro differenziato, speriamo che sia a disposizione per martedì ma è molto difficile. E’ importantissimo per noi e non possiamo rischiarlo: abbiamo bisogno che recuperi al meglio, non dobbiamo accelerare il recupero".