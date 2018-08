Juventus, Allegri: "Parma campo storicamente difficile"

Il terzo impegno di serie A vede la Juventus impegnata a Parma e Massimiliano Allegri avverte: "Storicamente è un campo in cui la Juve ha sempre fatto fatica, non sarà una passeggiata perché è attraverso partite così che passano i campionati. Si chiude il primo mini-ciclo, voglio passare una sosta serena e per fare ciò, voglio i tre punti".



Il tecnico bianconero, come suo solito, regala qualche anticipazione di formazione: "La difesa è confermata ma ho un dubbio a destra tra Cancelo e Cuadrado. In mezzo giocherà uno tra Emre Can e Khedira, Pjanic sta ben e De Sciglio è convocabile. In avanti Cristiano Ronaldo con Mandzukic". A proposito del portoghese e della scelta di non andare alla cerimonia Uefa: "Decisione personale che va rispettata ma dimostra come voglia sempre lavorare per rimanere il miglior giocatore al mondo".



Allegri commenta il girone di Champions: "Manchester United e Valencia ottime squadre con un ambiene caldo, gli Young Boys sono outsider". Su Dybala e Khedira: "L'arrivo di CR7 per lui deve essere uno stimolo, lo vedo sereno, deve trovare la condizione migliore. Sami non si può criticare". Infine, sul solito tormentone tra giocare bene e vincere: "Mi sono sempre ispirato a chi vince, vedi Capello o Lippi. Alla fine non scrivono sull'albo 'ha giocato bene ed è arrivato secondo'. Poi però quando smetto qualcuno di quelli bravi mi dirà cosa vuol dire giocare bene..."