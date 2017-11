Juventus, Allegri: "Out Buffon e Barzagli, forse anche Dybala"

"In questo momento la Nazionale assolutamente non è la mia ambizione, mi tolgo di scena. Tra qualche anno, invece sì, se me ne daranno la possibilità, altrimenti vado al mare, dove anche sto bene". Massimiliano Allegri toglie il proprio nome dalla lista dei possibili successori di Gian Piero Ventura durante la conferenza stampa di vigilia della partita di Genova con la Sampdoria: "Ho un contratto con la Juventus e dobbiamo ancora raggiungere tante cose e obiettivi importanti, oltreché costruire una squadra per il futuro".

Poi l'attenzione del tecnico bianconero si sposta sulla gara di Marassi e Allegri annuncia importanti novità di formazione: "Domani non gioca Buffon e non gioca Brzagli, pero stanno bene. Stanno smaltendo la delusione, ma la vita va avanti, i drammi sono altri, le cose si superano. Gigi l’ho visto molto bene, dopo 15 giorni con la Nazionale domani è giusto farlo riposare, anche perché Szczesny è in buona condizione. Rientrerà col Barcellona".

Cambiamenti non solo in difesa: "Ho parecchi dubbi per domani, anche Dybala potrebbe stare fuori: o gioca lui o gioca Bernardeschi. Pjanic e Cuadrado sono in condizione, valuterò domani se farli giocare, mentre Pjaca ha fatto un bel gol in Primavera, dovrà fare altre partite per acquisire fiducia".

Poi il discorso vira sulla Sampdoria: "Temo la Samp, è ben organizzata, con un grande allenatore. Ha grandi individualità, sono molto meglio dello scorso anno perché hanno un grande peso specifico: con Zapata in avanti, a metà campo, con Strinic e Ferrari dietro. È una squadra da temere perché a Marassi le partite non finiscono mai. Da qui al 6 gennaio avremo molti scontri diretti, dobbiamo lavorare per rimanere in testa alla classifica e per poi preparare il finale di stagione al meglio”.

Infine una battuta sulla possibilità, ventilata da alcuni organi di stampa, di lasciare l'Assoallenatori: "Risponderò a tempo debito, ognuno di noi è nato per fare, non per parlare.”