Juventus, Allegri: "Orsato ha arbitrato molto bene"

Massimiliano Allegri si gode l'impresa da scudetto della sua Juve a San Siro contro l'Inter. "È stata una bella serata di calcio tra due squadre che si sono affrontare a viso aperto. Dovevamo vincere tutte e due, nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, siamo stati aggressivi. Poi ci siamo addormentati all’intervallo, siamo andati sotto ma poi l’Inter, che ha fatto una gara straordinaria, è crollata fisicamente e ne abbiamo approfittato".



"Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, è stato un passo importante verso lo scudetto. Non era semplice, quando ti giochi un campionato c’è sempre più pressione rispetto a settembre ed è normale che in alcuni momenti puoi perdere alcune certezze. Fortunatamente i ragazzi le hanno ritrovate e il calcio è bello per questo: in un minuto si può vincere o perdere una partita. Nell’ultimo mese contano la serenità mentale e le energie mentali. Vincere a San Siro è moto complicato, loro in 10 hanno fatto benissimo e sappiamo che per vincere il campionato dobbiamo vincerle tutte".



"La mia espulsione dopo il gol di Higuain? Stavamo ancora festeggiando ma mancavano ancora due minuti più il recupero. Siccome col Real e col Napoli abbiamo perso punti negli ultimi minuti non dovevamo mollare e ho richiamato tutti alla massima attenzione. Cuadrado terzino? Dovevo scegliere tra uno più offensivo e uno meno difensivo e siccome dovevamo vincere ho scelto Cuadrado. Avevamo bisogno di tecnica e corsa".



"Rugani invece di Benatia? E’ stata una scelta perché Benatia aveva giocato molto e con un attaccante come Icardi vedevo meglio un giocatore con le caratteristiche di Rugani".



"Un giudizio su Orsato? Ha arbitrato molto bene, è stato bene. In Italia il metro di giudizio è quello di far giocare ed è un metodo giusto. Orsato è uno dei migliori ed è stato all’altezza. Partita vinta grazie alle giocate di Dybala e Higuain? Alla fine la differenza la fanno i grandi giocatori. Quando si hanno 27 giocatori entro l’area non contano gli schemi ma servono le giocate dei grandi giocatori. Se fossero tutti uguali non ci sarebbero giocatori che valgono 100 milioni e altri che ne valgono uno. Chi sceglierei tra Dybala e Higuain se fossi in Sampaoli? Credo che andranno tutti e due al Mondiale. Il Livorno promosso in Serie B? Sono molto contento per la città, i tifosi e la squadra. Bisogna ringraziare il presidente Spinelli”