Juventus, Allegri: "Ok le critiche ma siamo primi in campionato e Champions"

Allegri alla vigilia della sfida contro la Sampdoria dà importanti indicazioni sulla formazione: "Domani il portiere sarà Neto perchè Buffon ha avuto due giorni di meritato riposo. Uno tra Marchisio, Asamoah e Rugani domani giocherà dal primo minuto. Anzi, forse due. In attacco ci sarà la coppia Mandzukic-Higuain. Chiellini è di nuovo disponibile mentre Pjaca sarà assente fino alla sosta. Kean potrebbe debuttare". Il tecnico bianconero si sofferma in particolare su Marchisio: "Certamente ci darà una grossa mano ma rientra dopo sei mesi di inattività, se facesse la metà delle partite da qui a Natale sarei molto contento".



Quanto ad alcune difficoltà di Higuain, poco servito dai compagni, l'ex allenatore del Milan sottolinea: "Gonzalo sta facendo bene, si sta adattando alla squadra e si sacrifica molto. Però dobbiamo cercarlo di più. Dovrà collaborare con Mandzukic perchè è la seconda volta che giocano insieme. Comunque il suo cammino fin qui è buono, come quello della squadra. Era impensabile che alla nona giornata la Juve avesse vinto il campionato. Siamo consapevoli che possiamo incontrare delle difficoltà, è normale".



Allegri torna quindi sul ko di San Siro: "Sabato è stata una partita come tante altre, con un nostro costante possesso palla. Sono giuste le critiche ma siamo primi in classifica in campionato e in Champions dopo aver vinto a Lione. Mercoledì prossimo possiamo chiudere il discorso qualificazione. Bisogna continuare così".