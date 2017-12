Juventus, Allegri: "Numeri importanti. Dybala? La panchina fa bene"

Massimiliano Allegri si gode la vittoria sul Bologna: un 3-0 netto che lascia la Juve in alto e, anzi, le consente di scavalcare l'Inter, balzando al secondo posto, a -1 dal Napoli.



"Stiamo crescendo, abbiamo fatto una buona prestazione. Fino a questo momento abbiamo fatto numeri importanti, per stare dietro a Napoli e Inter non si poteva fare di meno. Sesta gara di fila senza subire gol? Merito di tutti quelli che giocano e di quelli che sono in panchina. Per non subire gol, in fase difensiva c'è bisogno di tutti, abbiamo trovato una bella compattezza"



"Dybala è entrato ed è entrato bene. Devo fare delle scelte, ci sono momenti in cui ai giocatori non riescono molte cose perché non sono in ottime condizioni, e poi ogni tanto fare un po' di panchina fa bene, serve da stimolo, perché quando vai in panchina ti girano un po' le scatole ed è un problema se non i girano. In una squadra, poi, devi togliere l'io e mettere dentro il noi. Le qualità di Dybala sono indiscutibili, sta ritrovando una condizione fisica ma soprattutto mentale buona. Ci sono momenti in cui devi giocare con alcuni calciatori di certe caratteristiche: Dybala non poteva continuare come all'inizio, sarebbe arrivato a 50 gol...".



"Scudetto o Champions? Credo che la Juventus possa arrivare in fondo e lottare per gli obiettivi, noi piano piano andiamo per la nostra strada. Poi ci sono anche le altre che hanno dei meriti. Quest'anno in Champions è più difficile perché ci sono più squadre di alto livello e le inglesi sono migliorate molto".