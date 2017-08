Juventus, Allegri: "Non sono preoccupato, pronti per la Lazio"

"Queste sconfitte fanno male, però bisogna vedere in positivo. A volte servono per abbassare le orecchie, l'impegno importante è quello di domenica". Massimiliano Allegri non si dice preoccupato dopo la sconfitta per 2-0 della sua Juventus nell'amichevole contro il Tottenham.



"Abbiamo subìto di nuovo gol, in situazioni simili alle altre partite del pre-campionato - è l'analisi del tecnico bianconero - ma abbiamo fatto anche buone cose. Serve più attenzione in vista del primo obiettivo della stagione, la Supercoppa, però la squadra sta bene, è cresciuta fisicamente e siamo pronti per la Lazio".



Douglas Costa è apparso in ritardo di condizione: "Era la prima partita che giocava dall'inizio, è arrivato qui per ultimo e ha viaggiato molto. Ha tante scusanti". Allegri sottolinea le sbavature difensive: "Negativo subire sempre gol, bisogna lavorare perché il campionato italiano si vince con la miglior difesa".