Juventus, Allegri: "Non siamo in difficoltà, Mandzukic gioca"

Alla vigilia del match contro il Crotone, Massimiliano Allegri parte subito con l'argomento del giorno, Mandzukic, per poi dare tante indicazioni sulla formazione: "Se starà bene, Mario giocherà così come Buffon. Invece Chiellini, Cuadrado e Bernardeschi non ci saranno mentre Khedira riposerà. In questo momento vanno gestiti i giocatori, è vitale evitare infortuni. Pjaca? Ancora indietro di condizione per giocare in partite tirate come quelle di serie A".



Discorso a parte per Howedes, ormai pronto a debuttare nella Juventus: "Si sta allenando bene, se non avrà problemi sarà una soluzione a cui posso appoggiarmi. Può giocare a tre ma anche a destra come terzino in una linea a quattro. Che modulo adotteremo domani? Non si cambia per cambiare ma solo quando c'è la necessità, come l'anno scorso dopo Firenze. Conta l'atteggiamento, non i numeri: loro sono tosti e si difendono bene, non dovremo uscire mai dalla partita".



Breve ritorno sulla Champions League per fare un mini-bilancio di questo inizio stagione: "Non siamo in difficoltà. Sono soddisfatto di ciò che abbiamo fatto con il Barcellona, ad Atene vedremo se riusciremo a qualificarci agli ottavi per poi essere al maglio a marzo ma finora abbiamo fatto il percorso che dovevamo fare. In campionato c'è il Napoli che sta facendo cose straordinarie, a noi forse mancano 2-3 punti che abbiamo lasciato in giro".



Alex Sandro non sta attraversando un momento positivo: "Ha fatto cose buone e meno buone, deve ritrovare condizioni fisica e mentale ma tornerà ad essere importante".