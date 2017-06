Juventus, Allegri: "Non ho mai trovato qualcuno che si scansasse..."

Massimiliano Allegri alza la guardia alla vigilia della partita contro il Chievo al Bentegodi: "Sulla carta incontriamo l'avversario peggiore: il Chievo arriva dalla sconfitta con il Crotone e non gli mancheranno stimoli perchè affronteranno la prima classe. Sideremo una squadra ben organizzata con un ottimo allenatore. Per noi si chiude un ciclo molto duro: dobbiamo fare l'ultimo sforzo".



Il tecnico bianconero fa quindi la conta degli infortunati: "A parte Chiellini, Dybala e Pjaca tutti gli altri sono convocati. Valuterò domani se rischiare Bonucci ma sarà difficile vederlo in campo, mentre Marchisio sta bene. In avanti giocheranno Higuain e Mandzukic".



Non manca un riferimento alle polemiche sulle presunte parole di Buffon: "E' stato fatto un comunicato dalla società, non ho nulla da aggiungere se non che nella mia carriera non ho mai incontrato qualcuno che si scansasse, anzi li ho sempre trovati davanti". Quanto alle critiche dopo il pareggio con il Lione Allegri sottolinea: "Le critiche fanno bene ma la nostra stagione è più che buona: siamo primi in campionato e la Champions non finisce domani: l'importante è essere in forma a marzo. Servono calma, lucidità ed equilibrio".

I CONVOCATI

1 Buffon, 4 Benatia, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Cuadrado, 8 Marchisio, 9 Higuain, 11 Hernanes, 12 Alex Sandro, 15 Barzagli, 17 Mandzukic, 18 Lemina, 19 Bonucci, 23 Dani Alves, 24 Rugani, 25 Neto, 26 Lichtsteiner, 27 Sturaro, 32 Audero, 33 Evra, 34 Kean.