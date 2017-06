Juventus, Allegri non è preoccupato ma quanti alti e bassi

Massimiliano Allegri, pur non lesinando rilievi ed appunti alla sua squadra, ha scelto da tempo la strategia della carota, almeno pubblicamente. Niente bastone, per ora: la stagione è solo all'inizio e in fondo la Juventus è prima sia in serie A che in Champions League, ma anche il tecnico toscano sa che non tutti i pezzi del quadro bianconero sono a posto. La sconfitta di San Siro (era dal 2009/10 che la Juve non perdeva entrambe le gare a San Siro) ha tante spiegazioni, e tra le prime c'è probabilmente anche lo svarione della coppia Rizzoli-Massa sul gol annullato a Pjanic, ma un allenatore ha il dovere di guardare oltre. E se uno della vecchia guardia come Barzagli ammette "C'è qualcosa che non va", allora l'analisi deve essere approfondita.



Non è la prima volta in queste prime settimane di stagione 2016/17 che la Juventus manca sul piano del gioco (vedi Udinese o Lione, per esempio), quasi un ossimoro vista la qualità a disposizione di Allegri e il sontuoso mercato estivo. Forse sta proprio qui il punto. Un po' le alte aspettative che l'opinione pubblica ha da tempo sulla corazzata juventina, un po' la difficoltà di assemblare una squadra che girava come un orologio svizzero e deve ancora inglobare elementi esterni - anche se di classe cristallina - come Higuain, Dani Alves e Pjanic. Proprio la coppia offensiva in HD è esplosiva sulla carta, ma il centrocampo bianconero raramente riesce a innescarla correttamente. Senza contare l'infortunio di Marchisio, comunque ormai pronto al ritorno in campo.



E' il momento di ripartire, mercoledì sera allo Stadium arriva una Sampdoria rinfrancata dalla vittoria nel derby: è l'occasione giusta per cancellare il ko contro il Milan e lasciarsi alle spalle questi alti e bassi, perché un altro passo falso inizierebbe a far rumoreggiare persino l'ambiente attorno a Vinovo.