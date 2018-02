Juventus, Allegri: "Non commento le parole di AdL. Higuain può fare ancora meglio"

"Douglas Costa difficilmente sarà della partita, vedremo oggi. Bernardeschi ha subìto un colpo, quindi è solo questione di dolore, vedremo oggi, però ha più probabilità di esserci. Deve stringere i denti e deve giocare, per forza... Se il dolore sarà troppo, ne metterò un altro: saremo comunque in 11. Poi vedremo il modulo: si potrebbe mettere in alto a destra un altro giocatore: Sturaro o Lichtsteiner hanno caratteristiche diverse, ma sono buone soluzioni". Alla vigilia della sfida con il Sassuolo Massimiliano Allegri fa la conta degli infortunati e dell'emergenza sulle fasce.



Il tecnico della Juventus messe in guardia i suoi: "Il Sassuolo ha giocatori buoni tecnicamente davanti e con Babacar ha aggiunto fisicità. Ha pareggiato con la Roma e battuto l'Inter, quindi dovremo aggredire la partita. Sarà importante prendere la partita per il verso giusto, perché veniamo da una bella gara a Bergamo e non ci devono essere cali di attenzione. Non possiamo permetterci di perdere punti".



Contro i neroverdi al centro dell'attacco ci sarà Gonzalo Higuain: "Sta attraversando un grande momento, la panchina gli è servita per tornare in forma. Sta bene ma credo possa fare anche meglio".



De Laurentiis ha usato parole forti nei confronti della Juve, anche in rifeimento a Politano: "Chiaramente non commento le parole di un grande presidente come De Laurentiis, del Napoli. Le grandi squadre hanno dei rapporti, come la Juventus, come il Napoli, come l'Inter, come la Roma, con le squadre medio-piccole, sia per prendere giocatori da loro, sia per darli a loro, visto che magari, come è successo in questi ultimi anni dal settore giovanile della Juventus sono usciti molti giocatori che magari in questo momento non sono pronti per la Juventus, poi non è che tutti arriveranno a giocare nella Juventus, però sono giocatori che possono stare in Serie A. E ce ne sono tanti, basta vedere anche Romagna a Cagliari quest'anno, Cerri, ci sono giocatori che la Juventus ha dato in giro, quindi credo sia una cosa normale".