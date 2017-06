Juventus, Allegri: "Noi il gol lo avevamo fatto, ma ce lo hanno annullato"

Al termine della seconda sconfitta in campionato, subita al Meazza contro il Milan, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Devo fare i complimenti alla squadra: abbiamo fatto una buona partita contro un Milan ordinato, che ha fatto il massimo di quello che poteva fare. Noi il gol lo avevamo fatto, ma ce l’hanno annullato. Questo incidente di percorso non ci deve turbare, evidentemente Massa si è preso la responsabilità di farlo annullare, anche se non credo rientri nel regolamento che l’arbitro di porta sbandieri un fuorigioco. La prima protesta fatta dal Milan ha messo in dubbio quello che già era stato deciso: una situazione del genere può dispiacere, ma non deve cambiare il cammino della Juventus".



Nonostante il risultato negativo, l'allenatore bianconero guarda avanti con fiducia: "Sono cose che possono capitare: abbiamo giocato bene, anche se non abbiamo vinto. Abbiamo ripreso a comandare la partita, tirando diverse volte in porta, anche se a volte facciamo fatica a gestire gli ultimi sedici metri. Higuain a volta va cercato meglio, da questo punto di vista miglioreremo con il tempo. Come mai non protesto mai? Perché quando le decisioni sono prese non si possono cambiare. Faccio comunque i complimenti a Locatelli che ha fatto un gol straordinario".