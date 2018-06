Juventus, Allegri: "No al Real Madrid, avevo già deciso di restare"

Max si diverte con i bambini al Mr. Allegri Junior Camp. E svela tutto. Svela quello che tutti già sapevano ed era stato già scritto: il no al Real Madrid.



"Diciamo che ho detto sì alla Juve. Ho parlato con il presidente (Florentino Perez, n.d.r.), ma una volta data la parola alla Juve, per rispetto per il Presidente e per la Juventus, era giusto che io rimanessi alla Juventus. Perché era una decisione che avevo preso, poi nella vita possono succedere altre cose, però direi che ho preso la decisione di rimanere alla Juventus rispettando quello che avevo detto senza andare a prendere in considerazione altre cose, anche se devo ringraziare il presidente del Real Madrid che mi aveva dato la possibilità di poter andare".



"Il Chelsea? Diciamo che la decisione di rimanere alla Juventus era già stata presa, ringraziando quelli che mi avevano cercato. Come dico sempre, il primo a saperlo, se dovessi andare via, sarà il presidente e il presidente dovrà dire a me se vorrà cambiare. Sono rimasto per il progetto della Juventus che comunque tutti gli anni si rinnova e comunque tutti gli anni diventa competitiva per vincere e poi la Juventus è una delle squadre più forti al mondo. Perché comunque la Juventus è da quattro anni nelle prime d'Europa e quindi bisogna continuare a migliorare quello che abbiamo iniziato quattro anni fa e sono molto contento di farlo insieme al presidente, insieme a Marotta, a Paratici e a Nedved e a tutti quelli che lavorano alla Juventus, perché comunque la Juvwntus è una società ambiziosa e il presidente ancora di più".



​"Dove ho vinto? Sono stati bravi i ragazzi, dopo la partita contro il Napoli che abbiamo perso in casa, ad avere quella reazione e ad arrivare in fondo nel migliore dei modi, soprattutto a livello psicologico a tenere la bada la pressione e a giocare una partita importante subito dopo a Milano con l'Inter".



"In Champions ci sono dei dati impressionanti, dove negli ultimi 11 anni ha vinto quattro volte il Real, quattro il Barcellona, una volta Inter, Bayern e Chelsea. Negli ultimi 11 anni il capocannoniere 6 volte è stato Ronaldo e 5 Messi e si sono divisi anche i Palloni d'oro. Andare in finale e infilarsi in questi dati è difficile, la Juventus ha cercato, negli ultimi quattro anni siamo stati gli unici a eliminare il Real perché le altre tre volte ha giocato la finale ed era impossibile. Una volta abbiamo beccato in finale il Real e abbiamo perso e una volta abbiamo beccato il Barcellona e abbiamo perso. Era anche difficile vincere e per vincere le finali ci vuole anche un pizzico di fortuna, magari sarà la volta buona l'anno prossimo".