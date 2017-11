Juventus, Allegri: "Nessun esperimento col Benevento: nel calcio ne ho viste tante"

Vietato distrarsi. Dopo il prezioso pareggio in Champions a Lisbona contro lo Sporting, la Juventus si prepara ad affrontare il Benevento allo Stadium in un match sulla carta senza storia. Alla vigilia della sfida Allegri mette in guardia i suoi: "Non faremo esperimenti, dobbiamo ottenere il successo giocando in maniera seria e aggressiva anche perché domani si festeggia il 120° compleanno del club. Dobbiamo restare attaccati alle prime: dopo la sosta ci saranno gli scontri diretti e quindi non possiamo sbagliare. Nel calcio ne ho viste tante: non è che andiamo in campo, il Benevento arriva qui e ci fa vincere la gara perché siamo bellini e simpatici. Loro non hanno fatto nemmeno un punto e questi numeri sono pericolosissimi. Basti pensare a quanto è accaduto due anni fa col Frosinone, pronti-via, al 90' eravamo tutti negli spogliatoi, hanno battuto il calcio d'angolo e abbiamo preso gol. Ma io credo che l'esempio storico sia Roma-Lecce, l'ultima partita, contro una squadra già retrocessa, hanno perso lo Scudetto in casa".



Non mancano le indicazioni sulla squadra titolare che sfiderà i giallorossi: "Ci saranno alcuni cambi, però nella maggior parte degli undici direi che giocano quelli di martedì. Pjanic ha avuto una botta con un versamento, vedremo la settimana dopo la sosta. Benatia? sembrava una botta da niente ma ha svolto due mezzi allenamenti e non è a disposizione. Marchisio ha fatto un buon test, dovrebbe scendere in campo dall'inizio mentre non so se Mandzukic giocherà perché ha disputato tantissime partite. Devo scegliere uno tra Bernardeschi e Cuadrado. Howedes è convocato e sta bene. Se ci sarà la possibilità di fargli fare uno spezzone lo farà".



Il discorso si sposta poi su due elementi della rosa che hanno in parte deluso le aspettative nelle ultime uscite: "Alex Sandro sta giocando un po’ al di sotto, ma può capitare di giocare meno bene. Ho parlato col ragazzo, è sereno e domani farà una buona partita. A Dybala martedì è mancato essere decisivo alla fine, ma questo è dovuto al fatto che ha lavorato poco da quando è tornato dalla Nazionale. Deve ritrovare un po’ di brillantezza e condizione. Nervoso? Per me è normale: quando all'inizio segnava tanto e tutto andava bene era stato elogiato giustamente e portato alle stelle. Ora è un momento in cui deve trovare equilibrio mentale e serenità, dopo un mese è stato scaraventato a terra ma questo fa parte del calcio. Un ragazzo di 24 anni come lui non aveva mai vissuto queste esperienze. Ho parlato con lui ed era sorridente e sereno. Domani gioca e sono certo che ritroverà il gol".