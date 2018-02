Juventus, Allegri: "Napoli, la media scudetto si abbasserà"

Massimiliano Allegri è sempre più carico. La Juve cresce di partita in partita e a Firenze proverà il nuovo sorpasso al Napoli, andando a dormire da capolista. Ecco le principali dichiarazioni del tecnico bianconero in conferenza stampa.



"La Fiorentina è seconda per tiri in porta, con un giocatore importante come Chiesa, sarà una partita difficile. Io sono contento dei risultati che i ragazzi mi hanno regalato in tre anni e mezzo di Juve e per il lavoro svolto con la società. Speriamo di fare ancora risultati, già da Firenze. Stiamo entrando nel vivo della stagione, cominciamo col dentro o fuori. La squadra sta bene fisicamente e soprattutto mentalmente"



"C'è la possibilità di vedere Marchisio che aveva già giocato col Sassuolo. Emergenza non ce n'è, sono rientrati tutti, rimarranno fuori Cuadrado, Dybala, Höwedes e Matuidi, ne abbiamo in abbondanza. È tanto che Asamoah non fa il centrocampista, in quel ruolo mi lascia perplesso. Con Mandzukic a sinistra, Marchisio può fare la mezzala o al limite giocheremo con due mediani. Nessuno ha bisogno di riposare perché sono passati cinque giorni, l'unico dubbio è tra Lichtsteiner e De Sciglio con possibilità che giochi Lichtsteiner. Douglas Costa sta bene, ma giocherà Bernardeschi, perché sta bene e perché contro la Fiorentina è giusto che giochi lui. Dybala col Tottenham? Non lo so, non l'ho ancora visto: non è l'ultima partita della stagione, inutile prendere rischi. Se sta bene, sarà a disposizione"



"Per arrivare in fondo e vincere il campionato, dobbiamo fare tanti punti e da domani fino alla Spal, prima della sosta, ci sono tante gare, affronteremo una partita alla volta. Dobbiamo avere la capacità di restare in scia al Napoli, le ultime 15 partite saranno più complicate, credo che la media scudetto si abbassi. Lo scudetto si deciderà alle 22.45 del 20 maggio"



"I numeri dicono che il Napoli è una grande squadra, sta facendo grandissime cose, record di gol, record di vittorie, il campionato italiano non è come la Bundesliga, c'è un bel duello tra Juventus e Napoli, ci sono tantissimi meriti di Sarri, questo gli fa onore perché ha portato il Napoli a grandi livelli e sta combattendo contro la Juventus che ha vinto negli ultimi 6 anni e ha cambiato tanto rispetto a loro. Quasi tutti i giocatori del Napoli sono arrivati con Benitez e ha dato continuità a quel lavoro. Chiellini e il guardiolismo? Tutto parte dal settore giovanile, hanno ribaltato i metodi, si fa molta più teoria che pratica".