Juventus, Allegri: "Momento cruciale, con l'Udinese un po' di cambi"

Massimiliano Allegri assicura che la Juventus sta bene fisicamente nonostante le energie spese per l'impresa di Wembley: "A parte gli squalificati Lichtsteiner e Alex Sandro e gli infortunati Cuadrado, che oggi farà una visita per capire i progressi, e Bernardeschi, lunedì ha la risonanza e dopo 20 giorni sapremo se dovrà operarsi, stanno tutti bene".



Ma qualche cambio di formazione è prevedibile: "L'Udinese è squadra fisica e aggressiva, noi veniamo da un po' di fatiche. In porta giocherà Szczesny mentre De Sciglio e Asamoah saranno i terzini. Mandzukic? Ha recuperato, può partire dall'inizio ma molto dipenderà dal nostro sistema tattico. Howedes sta bene, ci tornerà utile". Vincendo domani e con l'Atalanta nel recupero, significherebbe vetta della classifica: "Intanto siamo ancora dietro al Napoli, iniziamo a battere l'Udinese. Ragioniamo una partita alla volta, chiedo aiuto anche ai tifosi perché negli ultimi impegni abbiamo speso tante energie fisiche".



Nessuna risposta a muso duro a Pochettino: "Dico solo che è consuetudine che i dirigenti vengano nel nostro spogliatoio nell'intervallo. L'arbitro ha fatto una buona gara, non c'è altro da dire. Favorevole alla VAR anche in Champions? Non decido io: se la introdurranno bene, se no faremo senza". Stesso discorso per Sarri: "Magari è una strategia, so solo che per adesso noi siamo ancora dietro: stanno facendo una stagione straordinaria ed è normale che ora concentrino tutte le forze verso l'obiettivo scudetto. Sarà una settimana importante per il campionato ma non decisiva, non abbiamo ancora vinto niente".



Infine, sulla chiusura anticipata del mercato: "Assolutamente favorevole, anzi io ne avrei anticipato la chiusura a fine luglio. Certe situazioni possono influenzare i giocatori, meglio così".