Juventus, Allegri: "Mercato? Siamo a posto così"

Massimiliano Allegri chiude il mercato della Juventus. "La società ha fatto gli acquisti che doveva fare. Altri acquisti? Siamo già competitivi così e non vedo l'ora di iniziare la stagione con i giocatori che ho a disposizione. Sarà un piacere allenare Ronaldo, è il più forte giocatore del mondo insieme a Messi", le parole del tecnico bianconero dopo la sconfitta contro il Real Madrid in International Champions Cup.



Proprio sulla sfida contro i blancos e più in generale sulla tournée americana: "La gara è stato un ottimo test per noi, tra due grandi squadre. Siamo stati felici di essere coinvolti nelle quattro match giocati qui, in vista della stagione. È stata una grande esperienza per noi, visto che ci siamo potuti misurare con una formazione di un certo livello".



Infine, sul reparto arretrato e su alcuni giovani visti in America: "Con l'arrivo di Bonucci ci sono cinque giocatori per due ruoli (Chiellini, Bonucci, Rugani, Benatia e Barzagli). Avremo una stagione molto dispendiosa e tutti saranno impiegati. Alcuni giovani si sono messi parecchio in mostra in questa preparazione negli Stati Uniti, potrebbero anche avere spazio con noi nel prossimo campionato".