Juventus, Allegri: "Mandzukic out, Buffon riposa"

Massimiliano Allegri carica la squadra in vista del derby contro il Torino ("Sfida molto importante, uno degli snodi del campionato da non sbagliare per non perdere contatto con il Napoli. Loro concederanno poco, prevedo una partita decisa dagli episodi") ma annuncia due assenze importanti: "Mandzukic ha 38° di febbre, l'ho mandato a casa e quindi non ci sarà. E domani Buffon riposa come programmato".



Dall'infermeria della Juventus tante notizie: "Lichtsteiner c'è, Howedes è col gruppo. Cuadrado sta meglio ma rientrerà in squadra solo settimana prossima, come Matuidi. Bernardeschi ha avuto un affaticamento ma ci sarà, anche se non so dall'inizio". Torna Dybala: "Non può partire tra i titolari ma ha nelle gambe una mezz'oretta".



Qualche accenno alla formazione: "A centrocampo giocheranno Pjanic e Khedira. Chi sarà il terzo? Uno lo troverò... ci sono Bentancur, Sturaro, Alex Sandro". Allegri poi torna alla Champions League: "Martedì dal punto di vista tecnico una delle nostre peggior partite. Non deve essere vissuta come un'ossessione ma come uno stimolo per affrontare grandi squadre. La Juve ormai è nella top 10 delle squadre europee, se vivi questa competizione come un'ossessione non vincerai mai niente". Il Napoli in Europa League ha perso: "Ha trovato una bella squadra, ha trovato difficoltà".



Dopo lo sfogo post-Tottenham, nessun rumore di nemici alla Mourinho: "I nemici sono quelli che col Tottenham ci giocano contro, perché loro vogliono vincere e noi vogliamo vincere, credo sia una cosa normale".



Sulla difficoltà di giocare sempre prima del Napoli: "Se giochi prima hai la pressione perché devi vincere, se giochi dopo hai la pressione perché devi rispondere agli altri o per allungare. Siamo in un calcio globale ed è giusto che sia così se no andremmo ad allenare - con tutto il rispetto - in Lega Pro".