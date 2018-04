Juventus, Allegri: "Liti? Tutto falso, con l'Inter non è decisiva"

Dopo il pareggio di Crotone e la sconfitta interna con il Napoli, la Juventus prepara la sfida di San Siro con l'Inter con grande pressione addosso e, come testimonia anche la presenza dei tifosi a Vinovo in settimana, ci arriva nel momento forse più tribolato della gestione Allegri: “Quando sono arrivato era peggio rispetto ad ora - ha detto il tecnico bianconero nella consueta conferenza stampa della vigilia - I tifosi sono venuti per sostenerci in questo momento dove è ancora tutto in ballo. Hanno voluto far sentire la loro vicinanza. Le cose dette sullo spogliatoio sono senza fondamento, vanno a toccare la professionalità di tutti, ma dobbiamo farcele scivolare addosso, dobbiamo giocare 5 partite per 2 obiettivi e dobbiamo creare i presupposti per portare a termine quello che ci siamo prefissati. Poi ci sono momenti in cui le cose vanno meno bene, ma non siamo passati da fenomeni imbattibili a brocchi in una settimana. Deve regnare sempre equilibrio. Abbiamo il derby d’Italia domani, in uno stadio meraviglioso contro una squadra che nelle ultime 9 ha subito 2 gol. Bisogna fare una grande partita poi ce ne saranno altre 3. Il campionato non si deciderà tra domani e domenica perché nel calcio di cose al contrario ne abbiamo viste tante”.

Allegri è concentrato solo sull'Inter e non vuole sentir parlare di futuro: “Io lavoro e ho grande rispetto dei tifosi, che mi hanno sempre rispettato. L’allenatore è il responsabile di tutto, nel bene con la società e i giocatori, nel male magari da solo. Quando uno lavora bene e con serenità è normale che ti santificano, se poi le cose vanno male arrivano le critiche. Ci siamo un po’ complicati la vita da soli. Quando ho rinnovato ho preso la mia decisione per il futuro - ha detto il tecnico - Ora bisogna metterci tutti qualcosa in più, anche perché è una sfida più stimolante perché il Napoli sta facendo grandi cose. Domani abbiamo l’Inter, che è una grande squadra a cui è difficile fare gol. Ha giocatori di valore e comunque sia è sempre Juve-Inter, una partita bella e complicata".

E che partita sarà: "Sarà diversa dall’andata - sostiene Allegri - Quella dell’andata come intensità fu una delle migliori partite della Juve. Loro domani devono vincere per entrare in Champions, noi per rimanere in vantaggio sul Napoli. Formazione? Mandzukic sta bene ed è probabile che giochi, Barzagli potrebbe giocare, per Chiellini invece la stagione è finita. Dybala? È un grande giocatore che ha un mese per dare un grande contributo alla squadra, come tutti, perché ora conta l’obiettivo collettivo e non quelli personali. Paulo sta bene, tutti si aspettavano qualcosa di più forse, ma per lui e per tutti sarà un bel mese da vivere con entusiasmo. Dobbiamo pulirci la testa da questa settimana che è passata, tanto quello che è stato fatto è fatto. Dobbiamo essere bravi a scrivere un altro pezzo di storia. Domani va giocata in 14. Difesa a 3? Assolutamente no, domani giochiamo a due senza terzini.”