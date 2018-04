Juventus, Allegri: "La pratica scudetto non è chiusa"

"Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi per la vittoria e per non aver subito gol. Non è facile giocare contro l’Atalanta che è una grande squadra, è molto fisica ed è difficile da battere. I numeri che stiamo facendo sono importanti ma fini a sé stessi perché non abbiamo ancora vinto niente ". Massimiliano Allegri, ai microfoni di Premium Sport, è soddisfatto ma predica prudenza dopo il 2-0 della Juve sull'Atalanta che proietta i bianconeri a +4 sul Napoli.



"Dobbiamo già pensare alla prossima gara - prosegue Allegri - in questo momento la Spal sta bene e dovremo battagliare con la giusta convinzione e con grande rispetto della Spal. Se faremo così avremo buone probabilità di vincere. Dobbiamo vivere questo finale di stagione in modo sereno, con entusiasmo ma senza esaltarci. Non possiamo permetterci dei passi falsi perché il Napoli è ancora lì. Ho una grande rosa a disposizione e tutto il gruppo ha lo stesso obiettivo che è quello di vincere il settimo Scudetto, andare avanti in Champions e di vincere la Coppa Italia. Ma la pratica Scudetto non è assolutamente chiusa, non dobbiamo commettere questo errore. Mancano ancora 10 partite e c'è lo scontro diretto".



Allegri parla quindi dei singoli: "Higuain anche uomo-assist? Ha ritirato fuori quelle le sue qualità e le sue caratteristiche d’inizio carriera. Oltre a segnare per noi è un regista avanzato molto importante. L’arrabbiatura con Benatia? Perché ha rischiato di prendere un rosso. Ha avuto un momento di rabbia poi si è subito calmato. La gara di Dybala? Ha fatto una buonapartita, è il giocatore che ci cuce il gioco e ora sta bene fisicamente".



Chiusura dedicata alla Champions: "Quale squadra non voglio nei quarti? Sono otto anni che prendo il Barcellona, spero in un anno di riposo. La squadra favorita è il Real Madrid perché sta crescendo tecnicamente e fisicamente e in Liga non ha più chance di vincere. La Roma ai quarti? Voglio far i complimenti ai giallorossi per il passaggio del turno. Per il calcio italiano è un risultato molto importante, sento spesso denigrare il calcio italiano e i giocatori italiani ma noi abbiamo la nostra cultura calcistica e bisogna avere rispetto dei giocatori italiani e del nostro calcio”.