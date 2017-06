Juventus, Allegri: "L'Inter ha un organico da scudetto, per fortuna è partita male"

La Juventus vuole chiudere (o quasi) il discorso scudetto contro l'Inter allo Stadium. Un eventuale successo con i nerazzurri scoraggerebbe forse definitivamente le inseguitrici, già distanti, in attesa del recupero a Crotone in programma mercoledì prossimo. Allegri ha qualche dubbio di formazione, soprattutto a centrocampo: Marchisio sembra il designato per andare in panchina lasciando spazio alla coppia Khedira-Pjanic. In merito il tecnico non svela le carte nella conferenza stampa della vigilia: "Marchisio sta bene, è disponibile. E' normale che abbia vuto qualche contraccolpo in questo periodo, è fisiologico. Detto questo domani abbiamo un partita bella e importante, tra due squadre che hanno entrambi organici da scudetto. Per nostra fortuna loro sono partiti male...".



Barzagli è in dubbio per il big match "Aveva ancora la febbre stamattina, valutiamo le sue condizioni pomeriggio, potrebbe venire comunque in ritiro. Nuovo modulo? Lo abbiamo adoperato solo da tre partite, io schiero i giocatori che stanno meglio".



Chi invece ci sarà sicuramente è Dybala, al centro di un caso dopo il cambio a Reggio Emilia: "Paulo, come tutti gli altri, deve capire che quando viene sostituito lascia il posto a chi ha energie in più. Dipende sempre dal tipo della partita, chi rimane deve avere le caratteristiche per farlo, e questo lo deve capire lui come i suoi compagni. È il suo secondo anno importante, è sempre sotto osservazione e deve continuare a fare bene".



Insiemma alla Joya non mancheranno Mandzukic e Higuain nel 4-2-3-1 che sta dando tante soddisfazioni ai bianconeri. Eppure Allegri non dà molta importanza al modulo: "Non è il sistema ad avere margini di miglioramento, ma la Juventus. Bisogna migliorare a livello di cattiveria e intensità, bisogna metterselo in testa se vogliamo fare un salto di qualità.



Bandito dunque anche ogni confronto con altre formazioni vincenti del passato: "La squadra in questo momento è equilibrata, così come lo è stata anche in precedenza. Era arrivato il momento di cambiare il sistema per sfruttare le caratteristiche di alcuni giocatori, l'importante è non abbassare la guardia e la disponibilità anche quando giocheremo a tre. Poi non mi interessano i discorsi sull'Europa, la Finale, il paragone con l'Inter di Mourinho. Bisogna fare un passo alla volta e non esaltarsi, così come bisognava stare tranquilli dopo la sconfitta contro la Fiorentina".