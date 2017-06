Juventus, Allegri: "L'Inter ha avuto più cattiveria di noi"

Massimiliano Allegri comprensibilmente deluso dopo la sconfitta di San Siro ma non punta il dito sulla squadra: "Dobbiamo vedere le cose positive di questa gara e magari questa prima sconfitta ci brucerà dentro". Il tecnico della Juventus individua la chiave del successo interista: "Non dovevamo prendere il gol del pareggio, abbiamo allentato la tensione e abbiamo sbagliato molto, subendo troppe ripartenze dove l’Inter è stata pericolosa. Loro hanno avuto più cattiveria e più voglia di vincere di noi".



Ancora Allegri: "Siamo considerati una squadra di un altro pianeta che deve vincere ogni gara. Non è così, per vincere bisogna metterci cattiveria. Sul piano tecnico oggi non abbiamo fatto bene ma eravamo riusciti a passare in vantaggio. Non dovevamo allentare la tensione, soprattutto contro un’ottima squadra come l’Inter". Sulle scelte di formazione: "Pjanic regista? Ha giocato una partita intelligente, c’era bisogno di tecnica in mezzo e non è andato male. Ho scelto questa formazione perché secondo me era quella giusta. Poi la prossima volta mi chiederete perché ho lasciato fuori Mandzukic o altri giocatori". Infine: "Abbiamo giocato le prime 4 partite contro squadre arrivate tra le prime 7 l’anno scorso. Avere 12 punti stasera sarebbe stato bello, era una partita sporca da portare a casa e non l’abbiamo fatto".