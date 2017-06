Juventus, Allegri in conferenza: "Scudetto vicino superando bene questo mese"

La corsa verso il sesto scudetto riparte dalla trasferta di Firenze, dove la Juventus giocherà la prima partita del girone di ritorno. Massimiliano Allegri non si sbottona sul modulo, ma sembra andare verso il 3-5-2: "Un po' per scelta, un po' per necessità ma l'importante è che la squadra non cambi il suo atteggiamento. Devo vedere come sta Chiellini, che aveva un po' di febbre, Barzagli ha già giocato due partite di fila dopo il rientro, Lichsteiner è fuori.. devo trovare un terzino. Cuadrado e Pjanic possono giocare insieme, Alex Sandro partirà titolare".



Il tecnico bianconero vuole evitare certi errori: "Per la Fiorentina è sempre la partita dell'anno, inizia un mese in cui troveremo anche Lazio, Milan in coppa Italia e Inter. Se lo superiamo bene, la strada verso lo scudetto sarebbe in discesa. Non mi preoccupa un eventuale blackout stile Bergamo, i numeri sono dalla nostra parte ma dobbiamo migliorare in tante cose. La nostra stagione al momento è discreta, il prossimo step dev'essere comandare la partita e crescere nella fase difensiva". E il reparto offensivo? "Mandzukic è un campione, un vincente. Dybala e Pjanic stanno migliorando molto".



Poche indicazioni di mercato, a partire dalla situazione di Evra: "E' un grande campione ed un grande uomo, sta valutando cosa fare in futuro, aspettiamo la sua decisione: non crea turbative. Mattiello e Mandragora rimangono con noi. Gagliardini? Giovane e bravo ma San Siro è difficile. Berardi e Bernardeschi sono due talenti".