Juventus, Allegri: "Il Milan merita il secondo posto. Ci vuole una grande prestazione". Mandzukic convocato

Massimiliano Allegri è pronto a tornare da avversario allo stadio Meazza per la terza volta da quando ha lasciato il Milan. L'allenatore della Juventus non ha intenzione di sottovalutare l'ottimo momento dei rossoneri e, per la sfida di domani sera, schiererà la formazione in grado di fornirgli maggiori garanzie. L'allenatore bianconero, che ha di nuovo a disposizione Mandzukic e Rugani, ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-partita, partendo dai possibili recuperi in vista della sfida: "Chiellini non ci sarà, anche se sta bene e dovrebbe essere a disposizione per mercoledì. Pjaca neanche, Marchisio verrà convocato, ha fatto 60 minuti mercoledì nell'amichevole, è venuto avanti di condizione, quindi dovremmo essere vicino al rientro". Sulla gara di Champions contro il Lione: "La squadra ha fatto bene nei primi 10 minuti, gestendo molto bene la palla, con una buona velocità. In quelle situazioni bisognava continuare a martellarli ai fianchi, per cercare poi di trovare una soluzione offensiva per poi sbloccare la partita. Invece dopo 10 minuti abbiamo cominciato ad avere un po' troppo fretta, a voler fare gol subito. Le partite durano 95 minuti, se non facciamo gol al 10°, possiamo farlo al 20°, al 43°, al 63°, non è obbligatorio farlo al 10°".



Allegri si concentra poi sul Milan: "Innanzitutto devo fare i complimenti al Milan perchè sta facendo un ottimo campionato e soprattutto ha dei giocatori giovani e bravi, che saranno sicuramente il futuro della Nazionale italiana, guidati da un ottimo allenatore. Meritano il secondo posto. Domani è sempre Milan-Juventus: è una gara molto equilibrata. Noi siamo andati a Milano con l'Inter, eravamo nettamente favoriti, e siamo usciti mettendoci parecchio del nostro, con una bella legnata addosso. Troveremo una squadra che ha grande entusiasmo. Quindi, per fare risultato, bisogna fare una prestazione importante, con testa, ma soprattutto con grande agonismo e con grande tecnica". Nessun cambiamento di modulo in vista: "Più che i sistemi di gioco, bisogna migliorare la qualità del gioco, bisogna muoversi un po' di più, mettersi più a disposizione nel giocare la palla. Poi devo sfruttare le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione, inutile che vada a fare un altro sistema di gioco se quel sistema di gioco che io voglio fare o che vorrei fare non mi garantisce una certa qualità offensiva e difensiva". Sui singoli: "Cuadrado? Merita di giocare, ma ho bisogno di uno con le sue caratteristiche a partita in corso. Pjanic? È decisivo, ma può ancora migliorare. Dani Alves? È un giocatore che non si può discutere. L'Intesa tra Dybala e Higuain? È buona. Buffon? Chiudiamo l'argomento: per lui parlano vent'anni di carriera, oltre alla partita di Lione. Kean? Domani potrebbe giocare uno spezzone di gara.

I CONVOCATI: C'E' MANDZUKIC

1 Buffon 4 Benatia 5 Pjanic 6 Khedira 7 Cuadrado 8 Marchisio 9 Higuain 11 Hernanes 12 Alex Sandro 15 Barzagli 17 Mandzukic 18 Lemina 19 Bonucci 21 Dybala 23 Dani Alves 24 Rugani 25 Neto 26 Lichtsteiner 27 Sturaro 32 Audero 33 Evra 34 Kean.