Juventus, Allegri: "Il calcio è strategia, non possesso"

Massimiliano Allegri è sorridente dopo la vittoria di Napoli: la Juve ha fatto l'impresa al San Paolo, ottenendo il primo successo in uno scontro diretto. Ecco le sue dichiarazioni a Premium Sport.



"È stato un bel test - spiega Allegri -, siamo partiti bene con alcune situazioni favorevoli, nel secondo tempo il Napoli ha avuto molto possesso palla e poche occasioni, siamo stati bravi a fare la fase difensiva, abbiamo concesso poco e niente. Una bella vittoria, un bell'1-0, qui non era semplice: col Napoli devi chiudere tutte le verticali, soprattutto a sinistra, e devi essere bravo a uscire dalla prima pressione. Ora dobbiamo pensare a martedì, perché ci sono in ballo gli ottavi di finale".



"Mi è piaciuto che abbiamo continuato a giocare palle da dietro, anche sotto pressione. Il Napoli ha dimostrato di essere ancora la prima favorita per lo scudetto perché è in testa e perché gioca un calcio piacevole, noi dobbiamo arrivare a marzo nelle migliori condizioni, dobbiamo fare cose al di là delle cose che fanno gli altri".



"Douglas Costa è un giocatore straordinario, Benatia ha fatto un'ottima partita ed è in ottima condizione. Ha vinto una squadra con un gruppo di giocatori straordinari che per sei anni hanno fatto cose meravigliose e che quest'anno cerca di andare oltre la leggenda. Il calcio non è possesso o non possesso, ma strategia e limitare le potenzialità degli avversari e sfruttare i loro punti deboli. I grandi match li vincono le difese"