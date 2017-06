Juventus, Allegri: "Il Barça? Spiacevole. Occhio al Milan, non molla mai"

Vigilia di Juventus-Milan (che Premium Sport trasmetterà in esclusiva con la tecnologia del 4K) con ancora l'incredibile rimonta del Barcellona negli occhi e il pensiero che vola già alla sfida di martedì in Champions col Porto, ma Massimiliano Allegri in conferenza stampa mette in guardia i suoi sulle difficoltà della gara con i rossoneri: "Ormai lo schieramento tattico del Milan è ben definito, non c'è Bonaventura che era stato molto importante ma giocherà Deulofeu che ha caratteristiche importanti. Anche a centrocampo hanno grande fisicità. In campionato a San Siro si è giocata una partita molto equilibrata e siamo stati polli nell'occasione del gol. A Doha invece abbiamo sofferto molto di più rispetto che in campionato. Indipendentemente da questo, si tratta sempre di Juve-Milan e per vincere dovremo giocare una partita seria" ha detto Allegri, che deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione (Cuadrado è squalificato): "Sinceramente non ho ancora deciso, nell'ultimo allenamento valuterò se giocare con Pjaca o con un centrocampista in più, dopo l'allenamento di oggi avrò le idee più chiare. In difesa certamente non giocherà Chiellini - ha proseguito - in campo ci sarà Bonucci più uno tra Benatia, Rugani e Barzagli con Benatia favorito".

Poi il commento sulla storica rimonta del Barcellona, che Allegri potrebbe trovarsi di fronte ai quarti: "È stata una bellissima serata di calcio che rimarrà negli annali della storia del calcio, non era semplice per il Barça. È stata una partita ad altissima intensità, anche se con meno tecnica rispetto al solito. Una partita che ci deve insegnare qualcosa, nel calcio non è mai finita. Martedì abbiamo due gol di vantaggio ma non c'è nulla di scritto, così come in campionato. Noi dobbiamo solo fare, non pensare. Domani è Juventus-Milan, i rossoneri non muoiono mai e sono pericolosi in ripartenza. Si giocano sempre partite molto equilibrate con loro. Avere il Barcellona nei quarti di finale, con tutto il rispetto del PSG, non è piacevole. Ora è normale che insieme a Bayern e Real è la favorita per la Champions".

Infine un commento alle parole di Buffon sulle polemiche arbitrali: "Credo che si trascinano troppo a lungo certe polemiche, per me sarebbe stato facile fare polemica dopo la partita di domenica a Udine, ma non avrebbe cancellato la brutta prestazione. Noi dobbiamo pensare a migliorare il nostro gioco, non a degli episodi che succedono, considerando che abbiamo gli arbitri migliori d'Europa. De Laurentiis? È normale che le sfide con la Juve siano fondamentali per loro, si giocano il secondo posto e la finale di Coppa, la cosa importante è vivere queste partite con lo spirito giusto, come si è visto ieri con la gente commossa allo Stadio".