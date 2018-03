Juventus, Allegri: "Higuain non c'è, Dybala titolare"

Higuain no, Dybala sì. Massimiliano Allegri dà subito le notizie più attese alla vigilia di Lazio-Juventus, altro crocevia del campionato nel giorno in cui si gioca anche Napoli-Roma. Ecco le principali dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa.



"Higuain non c'è, quindi è risolto il problema. Per Londra vediamo: ha fatto un po' di allenamento, aveva ancora un po' di fastidio. Ma al Tottenham mancano ancora cinque giorni, bisogna essere, fiduciosi e ottimisti. Contro la Lazio gioca Dybala: sta bene, altrimenti non l'avrei fatto giocare. Chiellini potrebbe riposare"



"I 120 minuti giocati dalla Lazio sicuramente non influiranno. Noi ne ne abbiamo giocati 30 in meno. Sarà una partita difficile, dove l'attenzione e il dettaglio faranno la differenza. Loro sono una squadra fisica e tecnica. Oltretutto abbiamo perso le ultime due volte con loro, un po' da polli, però abbiamo perso. Dovremmo stare attenti a non ripetere gli errori dell'andata.”".



"Ho un contratto fino al 2020. Sto bene alla Juventus non vedo i motivi per cui dovrei andare via, a meno che non venga una catastrofe. Ma siamo in corsa per tutto. Dobbiamo pensare a domani, poi avremmo un periodo in cui giocheremo più in casa".