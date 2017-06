Juventus, Allegri: "Higuain è stato preso per fare gol. Roma-Milan? Spero nel pari..."

Massimiliano Allegri esprime soddisfazione ai microfoni di Premium Sport dopo il successo della Juventus nel derby con il Torino: “I ragazzi hanno fatto una buona partita e già nel primo quarto d’ora abbiamo avuto l’occasione per segnare. Poi è andato in vantaggio il Torino con un bel gol di Belotti. A volte abbiamo sbagliato negli ultimi trenta metri, non siamo stati precisi nell’ultimo passaggio. Sapevamo che avremmo dovuto combattere perché il Torino è un’ottima squadra e perché è sempre il derby".



Il tecnico bianconero si sofferma poi sui singoli: "Dybala è un giocatore straordinario, un giocatore importante per noi: oggi ha giocato venti minuti e sta recuperando la condizione. Mandzukic arrabbiato per il cambio? Ci sta che non prenda bene la sostituzione, ma nei grandi club bisogna saperlo accettare per rispetto nei compagni: ha fatto una bella partita, ma in quel momento avevo bisogno di un po’ più di tecnica. L’esclusione di Pjanic? Ha giocato tanto e giovedì ha fatto due mezzi differenziati: l’ho sfruttato nell’ultimo quarto d’ora perché il Torino avrebbe calato".



Higuain con la sua doppietta ha trascinato la Juventus per la gioia di Allegri che però esalta tutto il gruppo: "È stato preso per fare gol, ma è tutta la squadra che sta facendo bene e sta crescendo anche fisicamente".



La Juventus vola a +7 in classifica sulle inseguitrici che si affronteranno lunedì sera all'Olimpico: "Roma-Milan? Spero nel pareggio, anche se non riuscirò a vederla. Comunque sarà un campionato molto equilibrato.”