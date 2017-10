Juventus, Allegri: "Grazie Mandzukic, ci serviva una partita in dieci..."

Massimiliano Allegri ritrova la Juventus dopo due partite senza vittorie: "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi: non era semplice e hanno dato una bella risposta pur giocando in dieci - le parole a Premium Sport -. Hanno lavorato bene, ci serviva una partita così, di sacrificio. Era uno snodo importante per noi, perché un risultato negativo sarebbe stato difficile da digerire, invece abbiamo reagito bene avvicinandoci alla vetta. Stiamo entrando in condizione e dobbiamo farlo in fretta perché novembre è sempre un mese importante per l’andamento delle varie competizioni".



Così il tecnico bianconero sulle difficoltà difensive: "Quest’anno abbiamo giocato quattro volte in trasferta e abbiamo preso sette gol: su questo dobbiamo migliorare, ma arriveranno anche le trasferte in cui non prenderemo gol. Oggi in realtà abbiamo fatto bene difensivamente, considerando che eravamo in inferiorità. Soprattutto perché stavamo bene: sono soddisfatto della crescita fisica del gruppo. Siamo anche una squadra diversa, più offensiva: magari cambiamo la tendenza".



Tanta ironia parlando dell'espulsione di Mandzukic: "Mi mancherà mercoledì? Tanto avevo già in mente di farlo riposare la prossima... e poi l’ho ringraziato perché avevamo bisogno di giocare una partita del genere in dieci uomini, ritrovando la voglia di lottare". Infine, sull'eventuale peso difensivo della mancanza di Bonucci? "È inutile parlare di un giocatore che non è con noi, alla Juventus ci sono giocatori altrettanto importanti. Avrei voluto vederlo in campo settimana prossima contro di noi".