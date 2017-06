Juventus, Allegri: "Grazie a vittorie come queste si porta a casa lo scudetto"

Massimiliano Allegri esprime soddisfazione al termine del match vinto dalla sua Juventus contro l'Udinese: “Devo fare i complimenti alla squadra: abbiamo portato a casa una partita importante, dopo la sosta era difficile e l’Udinese si è dimostrata tosta". Il tecnico bianconero a Premium Sport sottolinea: "Abbiamo un pochino sofferto, soprattutto alla fine, perché qualcuno era un po’ stanco, ma per vincere i campionati dobbiamo passare attraverso queste partite: solo se le vinci puoi arrivare in fondo".



E' però prematuro parlare di fuga: "Dobbiamo affrontare ogni partita una alla volta: se vinciamo una partita alla volta ce ne sarà sempre una in meno a separarci dal traguardo. Non siamo in fuga: la Roma è seconda, il Napoli non è fuori, l’Inter nemmeno. Dobbiamo migliorare sul piano del palleggio, avere meno frenesia, ma i ragazzi sono bravi e seguono con abnegazione le indicazioni che do. Il nostro obiettivo è migliorare noi stessi: solo facendo così potremo coronare il sogno di vincere il sesto Scudetto".



Spazio quindi a considerazioni tattiche e valutazioni sui singoli: "Dybala trequartista? Può darsi che durante l’anno si possa fare, ma sempre con equilibrio. Mandzukic stasera ha fatto una buona partita, soprattutto perché la Juventus nel primo tempo non ha fatto bene. I tanti cambi di modulo? Stimolo i giocatori a pensare, ad adattarsi a diversi sistemi. Chiellini? Non dovrebbe essere niente di particolare, lo diranno i dottori domani”.