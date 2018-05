Juventus, Allegri: "Godiamoci la festa, lunedì pensiamo al futuro"

"Ci vuole rispetto". Massimiliano Allegri lo ripete, nel caso in cui a qualcuno fosse sfuggito. Il tecnico della Juve ribadisce le parole già dette in conferenza stampa col filo di voce che gli è rimasto dopo aver celebrato sotto la pioggia il settimo scudetto consecutivo dei bianconeri. "Da sette anni la Juventus è la migliore. Se vinci una volta e poi perdi, è un caso. Così no. I ragazzi mi hanno insegnato più di quel che io ho dato a loro, al massimo posso avergli trasmesso un po' di sana follia".



"Oggi era giusto che Gigi venisse omaggiato per tutto quella che ha fatto, non c’era modo migliore per chiudere questa annata: celebrare quello che Buffon ha fatto per la Juventus. C’era un’atmosfera bellissima, la squadra ha fatto una stagione straordinaria e vincere è sempre bello: abbiamo combattuto con il Napoli per tutto l’anno, gli facciamo i complimenti. Contro gli azzurri avevo pensato a una formazione più 'pazza' poi ho lavorato troppo con la testa: ma sapevo che se avessimo pareggiato, avremmo perso a San Siro complicando lo scudetto".



"Quando giochi nella Juventus sei per forza un calciatore dalle grandi qualità, poi entrano in gioco altre componenti: l’orgoglio, la gestione dei momenti e tante altre che questa squadra ha. Non diamo mai niente per vinto o per perso, una caratteristica che questa società ha. Che reparti dobbiamo rinforzare? Ci incontreremo la prossima settimana per pianificare il futuro, probabilmente lunedì, per capire dove dovremo migliorare, non ci sono problemi. Bisognerà capire se qualcuno vorrà partire, noi dovremo essere lucidi nel capire cosa è andato bene e cosa meno senza mai abbassare il livello della qualità".



"Ora, però, pensiamo a goderci la festa perché il primo anno avevamo la finale di Champions e non abbiamo potuto festeggiare, il secondo anno avevamo la finale di Coppa Italia e il terzo di nuovo la finale di Champions. Quest'anno le cose si sono incastrate bene".



"Ci è mancata la ciliegina sulla torta, mi riferisco alla Champions, ma non possiamo sapere come sarebbe andata ai supplementari con il Real o se saremmo andati in finale. I ragazzi devono essere contenti di quello che hanno fatto, ma dalla prossima stagione dovremo azzerare tutto e ricominciare".



"Per chi fare una follia tra Milinkovic-Savic e Morata? Io penso ai miei giocatori: con la società sono sempre stato in sintonia, sulle scelte: siamo a un livello talmente alto che non è facile trovare i giocatori adatti, l’importante è non scendere di livello.”