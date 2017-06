Juventus, Allegri: "Giochiamo con la difesa a 4, 300 panchine? Bel traguardo"

Alla vigilia della sfida casalinga contro la Lazio di Simone Inzaghi, Massimiliano Allegri si è presentato in sala stampa per la consueta conferenza stampa: "Marchisio resta fuori per un affaticamento muscolare, ma mercoledì ci sarà. Sono molto contento e soddisfatto delle mie 300 panchine, devo ringraziare tutti nella mia carriera, fino ad arrivare alla Juventus. Spero di farne altrettante".

Poi sulla formazione: "Domani giochiamo con la difesa a 4, Dani Alves non è al meglio ma può giocare. Giocheranno Bonucci e Chiellini centrali e Lichtsteiner e Asamoah sulle fasce, Barzagli riposa. Rincon? devo decidere". La sconfitta di Firenze ha riaperto il campionato? "E' impensabile che il campionato potesse essere chiuso, noi potevamo fare 57 punti, la Roma ne ha fatti 45 quindi per chiudere il campionato dovevamo farne almeno 55. Solo due anni fa si è vinto in anticipo, anche nell'anno dei 102 punti a tre giornate dalla fine la Roma era a -8. Non si può mai vincere così, vincere è una cosa straordinaria, non si può vincere sempre 3-0. Bisogna vincere soffrendo, indipendentemente dal mercato fatto".

"Al momento siamo in testa alla classifica, con una partita in meno, agli ottavi di Champions e mercoledì abbiamo i quarti di Coppa Italia. Ci vuole equilibrio per passare dai momenti difficili ai momenti dove tutto va bene. Non si perde valore dopo una sconfitta, al momento siamo in linea con l'andamento del campionato. Se uno pensava di poter fare 57 punti dopo 19 partite doveva farsi curare. Il campionato delle critiche lo abbiamo già vinto. La Roma è stata costruita per vincere e si nascondono, il Napoli è stato costruito per vincere, l'Inter è stata costruita per vincere. Bisogna giocare con entusiasmo per raggiungere gli obiettivi. Vogliamo arrivare a Cardiff per la finale di Champions, bisogna migliorare il gioco e ritrovare la condizione migliore di Bonucci, Dybala e Marchisio. La serenità non deve essere intaccata".

"Per i risultati fatti dalla squadra le critiche sono eccessive, parlano i fatti - ha proseguito Allegri - Quando si vince è un fatto straordinario, c'è da considerare la fatica, i sacrifici e la sofferenza. Chi ha vinto cinque scudetti si è sacrificato, ha lottato e lo sta facendo tuttora per arrivare al sesto scudetto. Nervosismo? A Firenze ho sofferto la marcatura del quarto uomo - ha scherzato il tecnico bianconero - Io non ho mai commentato e detto una parola sugli arbitri, non c'è nulla".

In conclusione una battuta su Evra: "E' un giocatore in uscita, sta cercando la soluzione migliore per lui, vedremo cosa accadrà".