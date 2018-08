Juventus, Allegri: "Giocano CR7 e Bonucci, attenti al Chievo"

Chievo-Juventus inaugurerà la serie A 2018/19 ma, prima della partita, Massimiliano Allegri affronta il discorso relativo all'addio di Marchisio e alla tragedia di Genova: "Devo ringraziare Claudio, è sempre stato un esempio: grande uomo e calciatore, ora farà un'esperienza altrove. Sul rinvio delle partite penso sia stato giusto non far giocare Genoa e Sampdoria, sul resto ci sono organi di competenza appositi. Rispetto chi ha subito questa tragedia, c'è poco da dire e tanto da fare".



Il tecnico bianconero passa al match: "Troveremo un Chievo che ha voglia di fare l'impresa, servirà un buon approccio mentale. La prima partita è sempre un punto interrogativo, sono curioso anche io. Giocheranno sicuramente Ronaldo, Bonucci, Chiellini, Pjanic, Cancelo e Alex Sandro". A proposito del portoghese: "Non gli ho dato consigli, si sta inserendo bene ed è un ragazzo semplice. Ma non si pensi che, siccome c'è lui, abbiamo già vinto tutto: ci darà una grande mano solo se la squadra avrà il giusto equilibrio e le giuste motivazioni".



Allegri insiste molto su questo tasto: "Tutti gli anni la Juve parte per vincere tutti i trofei della stagione. Si può essere la squadra più forte del mondo, ma senza la voglia di mettersi in discussione tutti i giorni, non si va da nessuna parte. Chissà, magari sarà l'anno buono per vincere la Champions".