Juventus, Allegri: "Fuga? Il campionato è ancora lungo"

La Juventus batte 1-0 la Roma allo Stadium e Massimiliano Allegri non può che essere soddisfatto. L'allenatore bianconero ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine del match: "A fine partita ero arrabbiato con me stesso, perché non abbiamo gestito bene la palla, infatti abbiamo rischiato molto, soprattutto sulle palle inattive. Su queste situazioni bisogna migliorare. È stata una bella partita, tra due squadre importanti e devo fare i complimenti a tutti i giocatori che ne hanno preso parte. Il cambio Higuain-Dybala? In quel momento avevo bisogno di Mandzukic in campo. Ma tutti hanno fatto un grande lavoro. Abbiamo fatto un’altra vittoria e siamo a 42 punti, dobbiamo ancora fare un tot di vittorie, non parlerei di fuga: il campionato è ancora lungo".



Allegri rimane concentrato sul proseguo della stagione: "Dei record non mi interesso: mi interessa arrivare a fine maggio in cima. Al momento siamo in testa, ma dobbiamo vedere cosa succederà tra qualche mese, quando tra l’altro riprenderà la Champions che ci porterà via energie: bisogna sempre pensare a un impegno alla volta, con calma. Ora dobbiamo pensare alla sfida in Supercoppa, che non sarà facile perché il Milan ci ha battuto a Milano. Pjanic? Ha preso una botta: ora ha sei giorni per recuperare e se non ce la farà, giocherà qualcun altro. Mercato? Ci pensa la società, io devo solo pensare a venerdì, al primo trofeo: dovremo avere la testa giusta". Sui singoli: "Rugani ha fatto bene contro Dzeko, anche Chiellini e Alex Sandro sono stati molto attenti. Sturaro ha fatto una partita alla Vidal: straordinaria. Ha lottato contro i centrocampisti della Roma vincendo molti duelli contro giocatori di prima fascia".