Juventus, Allegri fa la conta: Chiellini sì, Dybala nì, attesa Higuain-Benatia

Archiviata la partensi europea con la vittoria a Siviglia e la qualificazione agli ottavi di Champions League, la Juventus si rituffa in campionato preparando la trasferta a Marassi contro il Genoa. Con sette punti di vantaggio su Roma e Milan, Massimiliano Allegri potrebbe anche pensare a un po' di turnover ma in casa bianconera non c'è modo di fare grosse rotazioni a causa dei tanti infortuni. Ad ogni modo sulla fascia destra dovrebbe rivedersi Lichtsteiner e uno fra Khedira o Marchisio potrebbe riposare.



Se Giorgio Chiellini (già in panchina in Spagna) è pienamente recuperato e pronto a scendere in campo dall'inizio, più delicata è la situazione di Paulo Dybala. La squadra attende il ritorno della Joya anche per riportare Higuain al centro dell'attacco ma i medici juventini vogliono andarci cauti: al momento la probabilità che l'argentino sia convocato è più spostata verso il no che sul sì. A proposito del Pipita, sia lui che Benatia verranno valutati tra venerdì e sabato.

Marchisio: "Non c'è bisogno della fascia per essere capitano"

"La fascia di capitano della Juve? Non c'è bisogno di una fascia per essere capitani - ha dichiarato Claudio Marchisio - A livello caratteriale ci sono persone che si fanno sentire quotidianamente nel gruppo o altri che solo con lo sguardo capisci quanto siano importanti. Ed è quello che conta. Portare la fascia è un'emozione, perché l'hanno indossata grandi campioni, e quando c'è stata l'occasione sono sempre stato orgoglioso e felice di farlo". "È importante per noi la vecchia guardia e il nucleo degli italiani che sanno trasmettere che cosa significa essere della Juventus e che cosa significa indossare questa maglia - ha concluso il Principino - Come è stato insegnato a me, adesso io lo tramando ai giovani".