Juventus, Allegri: "Eravamo un po' stanchi. Non replico a Sarri"

Massimiliano Allegri si presenta soddisfatto ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria di misura della Juve sul Genoa. "Il finale si poteva gestire meglio, ma eravamo un pochino stanchi. Non abbiamo comunque concesso occasioni agli avversari: l’obiettivo era di portarla a casa, c’è stata partecipazione da parte di tutti specialmente nei minuti finali, quando è subentrata un po’ di stanchezza per via del lavoro settimanale" sottolinea il tecnico bianconero.



L'allenatore livornese si sofferma poi sui singoli: "Mandzukic e Higuain hanno giocato bene, sacrificandosi per la squadra, ma a tutti i ragazzi bisogna fare i complimenti: era importante vincere per non perdere l’abitudine dopo la sosta e per rimanere in scia al Napoli. Gonzalo non è stato condizionato dalla presenza di Sampaoli, anzi ha fatto bene e presto tornerà al gol. Chiellini e Benatia? Stanno facendo bene, come hanno sempre fatto bene Rugani, Barzagli e altri: l’importante è che tutta la squadra si faccia trovare pronta, in ogni occasione. Buffon? In settimana rientra con la squadra, è pronto e se starà bene il titolare è ancora lui, nonostante le grandi prestazioni di Szczesny. E spero di poter recuperare presto tutti gli altri".



"Come si tiene motivata questa squadra? Ho detto ai ragazzi che arrivare al settimo Scudetto sarebbe una cosa che va oltre la leggenda - prosegue Allegri - è una sfida con noi stessi. Stiamo facendo bene come sta facendo bene anche il Napoli, quindi c’è da rimanere lì e sfruttare il momento buono. Il trasferimento di Dzeko al Chelsea indebolisce la Roma? Noi facciamo la corsa su noi stessi, anzi volendo sul Napoli che è davanti a noi.”.



Chiusura dedicata alle parole di Sarri: "Le polemiche sul calendario? Le partite vanno giocate e basta, non ho bisogno di replicare a Sarri. A me portano il calendario, guardo le partite e le giochiamo, punto. Dovrebbe essere contento per la stagione che sta disputando il Napoli".