Juventus, Allegri: "Era importante portare a casa i tre punti"

Massimiliano Allegri parla ai microfoni di Premium Sport dopo il successo della Juventus sul campo del Palermo: "L'importante oggi era vincere". Il tecnico bianconero nello specifico sottolinea: "Prendiamo i punti e portiamoli a casa. Sono contento perché abbiamo vinto 1-0, contro un Palermo in salute che nelle ultime due trasferte aveva conquistato 4 punti. Potevamo fare meglio nella gestione della palla e sul piano tecnico ma una gara del genere ci farà bene e l’importante era prendere punti".



A proposito di gioco, pesa l'assenza di Marchisio: "Manca perché non c’è, ci sono gli altri che sono giocatori della Juve e devono fare meglio sotto l’aspetto tecnico". Promosso il duo d'attacco Higuain-Madzukic: "Secondo me hanno fatto bene, si sono messi a disposizione della squadra, hanno impegnato la loro difesa e hanno aiutato in fase difensiva. Era la prima volta che giocavano insieme e dovevano agire come punti di riferimento, non abbiamo preso tanti falli ma abbiamo creato occasioni. Per quello che avevo chiesto hanno fatto bene".



La Juventus torna da Palermo incerottata: "Le condizioni fisiche di Asamoah e Rugani? Rugani è in piedi, Asamoah è sdraiato sul lettino. Speriamo che non sia niente di grave. Sta rientrando Sturaro e speriamo di recuperare tutti dopo la sosta". Martedì è già tempo di Champions contro la Dinamo Zagabria: "In Champions bisogna fare gol, contro il Siviglia abbiamo avuto 8 occasioni senza riuscire a segnare. Ma ormai è passata, adesso dobbiamo battere la Dinamo Zagabria e non sarà affatto semplice”.