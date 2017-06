Juventus, Allegri: "Era fondamentale vincere in vista della sfida con il Napoli"

Massimiliano Allegri commenta a Premium Sport il largo successo della Juventus sulla Sampdoria: “I ragazzi sono stati molto bravi fin da subito. L’abbiamo sbloccata già all’inizio, poi dopo abbiamo giochicchiato un po’, abbiamo fatto un errore dove si è riaperta la gara ma poi l’abbiamo richiusa subito. Era importante tornare a vincere in vista dello sfida contro il Napoli. L’intesa tra Higuain e Mandzukic? Higuain ha fatto un bella partita, il gol lo ritroverà e a fine anno ne avrà fatti tanti. Sono contento per Mandzukic, insieme si sono mossi bene, non dando punti di rifornimento. Era la seconda partita che giocavano insieme e rispetto alla prima hanno fatto meglio. Si alternavano nel ruolo di prima punta, dimostrando grande senso di disponibilità. Dobbiamo lavorare perché fino alla sosta avremo fuori sia Pjaca che Dybala. Stasera era importante che giocassero insieme, poi col Napoli vedremo se ne giocherà uno solo o ancora loro due".



Il tecnico si proietta poi sulla sfida con il Napoli in programma sabato allo Stadium: "L’importante è che siano tutti a disposizione contro un Napoli che sta lottando per lo Scudetto. Il rientro di Marchisio? E’ stato importante soprattutto per la prestazione. Ha avuto grandi tempi di gioco, adesso dovrò gestirlo al meglio perché dopo molti mesi fermi di solito la prima gara la si fa bene. Sono comunque molto contento per lui. Troppi infortuni in questo inizio di stagione? A livello muscolare siamo solo a 4 infortuni. Poi Pjaca e Asamoah non sono muscolari e alzano la media ma nulla in confronto dello scorso anno in cui sembravamo un cimitero vivente".



Spazio infine a una riflessione sulle rivali dei bianconeri: "Chi è l’anti Juve? La Roma ha un organico importante è a due punti e anche il Napoli è vicino. Il campionato è lungo, bisogna dare continuità ai risultati senza pensare alla nostra antagonista tanto alla fine il campionato lo vince la squadra più forte”