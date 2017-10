Juventus, Allegri: "È anche andata bene, VAR solo su situazioni oggettive"

Massimiliano Allegri commenta così il 2-2 contro l'Atalanta: "La squadra ha fatto una bella partita sotto l’aspetto tecnico e sotto quello dell’intensità. Sembrava tutto in discesa, poi abbiamo preso il gol su punizione e alla fine c’è anche andata bene perché ci siamo innervositi e potevamo anche perderla. Abbiamo subìto due tiri, uno su punizione e il secondo dove Cristante è stato molto bravo. La squadra ha fatto una bella prova, potevamo portarla anche a casa se non avessimo sbagliato il rigore" le parole a Premium Sport.



Poi si affronta l'argomento Var, questo il pensiero del tecnico della Juventus: "Non do giudizi, dico solo che se vogliamo far diventare il calcio un non sport allora continueremo a usare il VAR su situazioni soggettive. Poi in primavera gli episodi saranno così determinanti che le gare dureranno 4 ore come negli sport americani. Per me il Var andrebbe usato solo su elementi oggettivi, se un fallo è dentro o fuori dall’area, se è fuorigioco o no e se è gol o no. Per problemi soggettivi deve decidere l’arbitro per me".



Sulla lotta scudetto: "La Juve insieme al Napoli, la Roma e l’Inter lotterà fino alla fine. Il campionato è lungo, oggi abbiamo lasciato due punti ma bisogna restare sereni anche perché ho temuto anche di perdere, quindi questo pareggio sarà utile per la classifica”. Infine, su Bernardeschi: "Credo che Federico abbia fatto una buona partita, soprattutto in avanti. Ma quando si gioca in una grande squadra bisogna aiutare molto anche in fase difensiva ma sono soddisfatto della sua prova".