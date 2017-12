Juventus, Allegri: "Dybala si è sbloccato, noi abbiamo sbagliato tanto"

Massimiliano Allegri si gode il successo della Juve a Verona e tira le orecchie a qualcuno. Ecco le sue dichiarazioni a Premium Sport.



"Importante che Dybala sia tornato al gol, dopo ha cominciato a giocare meglio e ha cominciato a tirare meglio anche le punizioni. Come sempre, la condizione psicologica è tutto nel calcio. Deve pensare solo a se stesso: niente paragoni, lui e Neymar saranno i migliori al mondo, ora hanno davanti Messi e Ronaldo che hanno vinto dieci Palloni d'oro in due".



"La testa è tutto, vale per chiunque: guardate Higuain, fa i primi due tiri con cattiveria, non segna e sul terzo calcia debole convinto di far gol e invece bisogna avere sempre la cattiveria nelle partite. Non stavo sostituendo Dybala prima del gol del 2-1, ma Mandzukic. Mario in queste serate va in risparmio energetico: secondo lui si mette facile..."



"Sappiamo che la squadra non ha fatto una bella partita, i ragazzi sono i primi a saperlo, abbiamo messo a rischio la vittoria dopo un bell'inizio. Abbiamo cominciato a sbagliare tantissimi passaggi, così si rischiano di lasciare punti per strada e non possiamo permettercelo, perché bisognava staccare quelle dietro e restare in scia al Napoli che ha fatto 48 punti, un girone d'andata straordinario".



"Le altre non sono sicuramente tagliate fuori, perché ci sono 19 partite: noi abbiamo un periodo molto complicato perché ci saranno 5 trasferte su 7 partite. Questo è il momento decisivo. La Juventus dovrà cercare di inseguire tutti gli obiettivi, il Napoli nel 2017 ha fatto 99 punti, delle cose straordinarie, gioca un bel calcio e sfrutta al meglio le caratteristiche dei propri giocatori. Siamo lì con calma, aspettiamo il passo falso: abbiamo 19 partite per recuperare, tanto non si scappa".