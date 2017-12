Juventus, Allegri: "Dybala sereno, i paragoni gli hanno fatto male"

Massimiliano Allegri avverte l'ambiente Juventus in vista dell'ultima partita dell'anno: "La carta non conta, non vinciamo a Verona dal 2001: senza tre punti butteremo ciò che abbiamo fatto in questi due mesi. Kean? Sta facendo bene ma deve migliorare nell'aspetto tecnico".



Il tecnico bianconero ufficializza la lista degli infortunati ("Cuadrado, Pjanic, Buffon e De Sciglio") e lancia le possibili soluzioni tattiche: "A centrocampo potrebbero giocare Marchisio o Bentancur ma potrei anche passare alla linea a due con davanti Dybala, Mandzukic e Higuain". Qualche indizio anche sulla difesa: "Riposa di sicuro Barzagli che ha giocato tanto ultimamente, rientrerà Lichtsteiner mentre devo sceglierne uno tra Alex Sandro e Asamoah".



Netta la risposta sulle sirene cinesi per Mandzukic: "Non credo mi chiderà consigli su cosa fare, è talmente competitivo che non sarebbe disposto ad andare in un campionato meno stimolante. Rimane qui". Allegri torna sull'argomento Dybala: "I paragoni con Messi non gli hanno fatto bene, per fortuna è intelligente e l'ha capito. La serie A è diversa da tutte le altre leghe e in Italia non c'è più la pazienza di aspettare i giovani come un tempo: è un giocatore straordinario, deve fare il suo percorso senza paragoni perché gli hanno arrecato solo danni".